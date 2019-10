Sopraelevata chiusa giovedì sera per l’installazione di sagome anti-tir

Genova. Giovedì 10 ottobre, dalle ore 21 alle ore 24, o comunque sino a cessate esigenze, resterà chiusa la carreggiata lato monte della soprelevata in direzione Ponente.

Il divieto di transito veicolare è stato istituito per consentire l’installazione di portali delimitatori in altezza, nella rampa proveniente dalla rotatoria denominata “9 novembre 1989” e nella rampa proveniente da via D’Annunzio.

I limitatori sono già stati montati, per evitare il transito di camion e pullman, in altri varchi della sopraelevata.