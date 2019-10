Si Cobas, contro il licenziamento di 5 facchini presidio davanti alla Coop Di Negro

Genova. Presidio questo pomeriggio dalle 17.30 davanti alla coop Di Negro da parte del sindacato Si Cobas.

Il presidio è stato indetto in solidarietà ai 5 lavoratori facchini licenziati presso il magazzino Coop di Rivalta Scrivia.

“Denunce e manganellate non fermeranno la lotta – dice il sindacato in una nota – per sostenere questi lavoratori, per inchiodare alle proprie responsabilità la Coop tutti davanti alla Coop di Di Negro, per volantinare e far sentire la voce di questi lavoratori”

“Costruiamo una campagna nazionale di boicottaggio contro la Coop – spiegano i Si Cobas – che sfrutta e manganella gli operai”.