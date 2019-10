Sestri Ponente, guasto alla rete idrica. Tutte le vie senz’acqua

Genova. Iren Acqua comunica che a seguito di un guasto sulla tubazione idrica intercorso questa mattina si è reso necessario interrompere la fornitura in alcune vie di Sestri Ponente.

Si tratta di Via Giotto, Via Siffredi, Via Borzoli parte bassa e Via Sant’Elia. In quelle zone alcuni residenti avevano segnalato un cambiamento del sapore dell’acqua nei giorni scorsi. Fatto al momento non messo in relazione con il guasto.

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto per il pomeriggio, salvo imprevisti e nuove criticità subentrate al momento dei lavori.