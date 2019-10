Sestri Levante, venerdì 25 ottobre workshop della Lega in vista delle Regionali

Sestri levante. “Liguria 20-25, la forza del territorio. In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, i consiglieri regionali della Lega venerdì 25 parteciperanno al workshop di idee per il futuro della nostra regione, aperto al pubblico, che è in programma dalle 9.30 alle 18 nell’ex convento dell’Annunziata a Sestri Levante”.

Lo ha riferito oggi il capogruppo Franco Senarega.

“Si tratta – ha spiegato Senarega – di un impegno per raccogliere, ancora una volta, le esigenze e le istanze del territorio e trasformarle in progetti concreti da realizzare non solo in Regione Liguria nei prossimi cinque anni, ma anche nella Città Metropolitana di Genova, nei Comuni e nelle Province liguri. Augurandoci, naturalmente, di poter tornare al voto al più presto per le elezioni politiche e quindi di poterli realizzare pure a livello nazionale tornando al governo del Paese.

Pertanto, oltre ai cittadini liguri, a Sestri Levante sono attesi 250 sindaci e consiglieri comunali, rappresentanti di enti locali, associazioni e sindacati, per un momento importante di confronto.

In sostanza, è un percorso più strutturato di vicinanza al territorio nell’ambito di questa linea politica che la Lega segue da sempre e continuerà a mantenere in futuro per lo sviluppo della nostra regione.

Liguria 20-25 si concluderà con gli interventi del segretario ligure e deputato Edoardo Rixi, del vice segretario federale e deputato Giancarlo Giorgetti, l’eurodeputato Marco Campomenosi, del sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ringrazio per la partecipazione e il proficuo lavoro svolto finora sul territorio”.