Genova. La Sestrese vince ancora (3-0) superando l’arduo ostacolo del Via Acciaio. Mattatore dell’incontro è stato, ancora una volta, capitan Teddy Akkari, autore di due delle tre reti realizzate dai verde stellati, per un totale di sette goal messi a segno in sei gare disputate.

È un inizio di stagione, personale e di squadra, davvero straordinario, vero Teddy?

“Che dire… siamo in testa alla classifica, con Anselmo formiamo una coppia d’attacco di tutto rispetto ma consentimi di elogiare tutta la squadra ed in particolare la difesa, che ha subito solo due reti – afferma bomber Akkari – insomma il nostro processo di crescita continua partita dopo partita”.

Domenica sarete attesi dalla trasferta insidiosa di Arenzano…

“La trasferta di Arenzano è bella tosta, la prepareremo al meglio, per imporre la nostra identità tecnico tattica anche contro i ragazzi di mister Alessandro Manetti“.