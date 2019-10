Serie C: successo dell’Auxilium nella prima prova, seconda l’Andrea Doria

Genova. A Mortara, in Lombardia, sabato 19 ottobre si è svolta la prima delle tre prove del campionato di Serie C per la zona tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Val d’Aosta).

A vincere nettamente la gara, con una prestazione quasi perfetta, è stata la PGS Auxilium che con 144,30 punti ipoteca la vittoria finale del campionato che garantirà la promozione in Serie B per il prossimo anno. Le ginnaste protagoniste di questa brillante prestazione sono state Sofia Polizzi, Aurora Tuninetti, Maria Luce Malaspina, Giada D’Izzia ed Irene Passalia, in prestito dalla Juventus Nova Melzo. Grande soddisfazione per lo staff tecnico diretto da Stefania De Silva, coadiuvata da Viola Risso e Massimiliano Ascione.

Al secondo posto un’altra compagine ligure, l’Andrea Doria, col punteggio di 134,95 e le ginnaste Sara Demartini, Lara Marcenaro, Maddalena Rodolfo Metalpa, Sara Nurra, Letizia Patrone ed il prestito Leila Cortese dalla Polisportiva Maremola.

A seguire, sul terzo gradino del podio, Olimpia Aosta con 130,35 davanti alla Trecatese con 130,10 punti. Al nono e decimo posto le altre squadre liguri, ovvero San Michele (Marta Gamma, Giorgia Matera, Carola Savani, Sofia Corevi e Giulia Lanata in prestito dalla Rubattino) e Canaletto.

Le prossime prove saranno domenica 3 novembre a Torino e sabato 23 novembre a Mortara, per definire la classifica finale del campionato.