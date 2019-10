Genova. Primo acuto del Basket Pegli nella Serie C Silver. La formazione allenata da Mario Conte si impone con prepotenza al Palabologna di Sarzana. Dopo le due sconfitte di misura nelle prime due giornate, alla terza arriva la larga vittoria del team arancioblù, che con il punteggio di 54-81 porta i 2 punti a casa dall’ostica trasferta in terra spezzina.

Gara interpretata benissimo dal collettivo di coach Conte che sin dalle prime battute prova a prendere in mano il ritmo e le redini del match. I viaggianti cercano a più battute di allungare, ma i biancoverdi rispondono e complice, anche, una superficie di gioco un po’ scivolosa, la gara resta in equilibrio; con il tabellone che recita più 14 Pegli all’intervallo.

Nel terzo quarto gli ospiti abbassano un po’ l’intensità e la contrazione, Sarzana ne approfitta e rientra a meno 7, con bomba sulla sirena del terzo quarto, 47-54 dopo 30 minuti. L’ultimo periodo, però, vede una sola squadra in campo: 7-27 il break che regala il primo sorriso al sodalizio pegliese.

Il commento di coach Mario Conte: “Sono molto contento, non solo per i 2 punti, ma per la prova espressa dai ragazzi stasera. Siamo stati molto solidi, con tanta applicazione mentale e sempre dentro il nostro piano partita. Questo ci ha portato a limitare notevolmente i loro punti di forza e darci, di conseguenza sicurezza nella metà campo offensiva. Avevamo tanta voglia di vincere la gara, si è visto e con grande maturità l’abbiamo portata a casa”.

Il tabellino del Basket Pegli: Bochicchio 2, A. Zaio 3, Brichetto 7, Nseshi 5, Meneguz 4, Mannarini, Pesce, Schiano, Mozzone 17, M. Zaio 19, Grillo 4, Penna 20.