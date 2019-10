Genova. Il massimo campionato regionale del volley femminile è iniziato. Sabato 19 ottobre dieci delle quattrordici squadre della Serie C sono scese in campo per il primo turno.

Il primo match è stato quello di Lavagna, dove si sono affrontate Admo volley e Lunezia volley. Hanno prevalso le ospiti, guidate da Giacomo Cucurnia in panchina e capitanate da Denisa Marku in campo. Alla Admo di coach Claudio Mattia solo il terzo set, in una gara tuttavia equilibrata.

A Celle Ligure l’equilibrio ha addirittura portato le contendenti al tie break. Il Celle Varazze volley si è affermato sull’Avis Casarza Ligure dopo un match altalenante, che ha visto entrambe le squadre passare in vantaggio. Le neopromosse di Lamballi e Levratto hanno conquistato il set decisivo per 15-10.

Ad Albisola le padrone di casa si sono imposte in tre set contro la Tigullio volley project. L’Iglina ha imposto un ritmo crescente, che ha man mano divaricato i margini con le rivali del Levante. Tre a zero casalingo anche per il Volley Genova Vgp, allenato da Alessandro Delucchi: l’Albenga di Daniele Di Vicino ha ceduto senza entrare mai in partita.

I match del sabato si sono poi chiusi con la sfida di Arenzano tra Volare volley e Normac. Hanno prevalso le ospiti per tre set a uno, con le ragazze di Paolo Repetto che hanno lasciato davvero poso spazio al team allenato da Matteo Licata e Marzia Simoncini.

L’incontro di Genova Voltri tra Subaru Olympia e Nuova lega pallavolo Sanremo era stato posticipato a mercoledì 23 ottobre. Hanno prevalso le padrone di casa al tie break, dopo che le ospiti avevano ottenuto un vantaggio di due set a uno. Decisivo il quinto parziale, chiuso con un tesissimo 17-15.

In attesa di una data, invece, il match tra Grafiche Amadeo Sanremo e Cogoleto, che sarà quindi recuperato più avanti.