Genova. Buona la prima per le ragazze della PSA Olympia: le leonesse di coach Matteo Zanoni superano 3-1 il Volley 2001 Garlasco e bagnano al meglio il debutto in campionato.

In un Palaolympia gremito di spettatori, le gialloblù riescono a battere un avversario molto quotato. Le padrone di casa partono subito forte e conquistano piuttosto agevolmente il primo set con un perentorio 25-15.

Foto 2 di 2



Il secondo set è decisamente più tirato e si conclude 25-22 per le ragazze di Garlasco. Nel terzo parziale, dopo essere state sotto 10-15, le padrone di casa riescono a rimontare e a conquistare il set del nuovo vantaggio con un brillante 25-18. Infine l’Olympia, non senza soffrire sino all’ultimo, porta a casa set (25-23) e incontro, conquistando i primi 3 punti stagionali.

“Stasera abbiamo visto una bella pallavolo in un Palaolympia stracolmo di pubblico – commenta Giorgio Parodi, patron gialloblù – con due squadre che in campo non hanno mai mollato, ma le leonesse stasera avevano una marcia in più e alla fine hanno vinto meritatamente. Il lavoro di coach Zanoni si vede già e le ragazze hanno risposto presente. Una vera vittoria di squadra“.

Risultato diametralmente opposto per la Serteco Volley School, battuta 3 a 1 dall’Unionvolley a Pinerolo. La formazione allenata da Ivana Druetti è partita bene, aggiudicandosi il primo parziale per 25 a 22. Le locali hanno risposto con un 25-21 nel secondo set. Il rendimento delle coccinelle è calato e Pinerolo ha fatto sua l’intera posta in palio con i parziali di 25-18 e 25-22.

Sabato 26 ottobre alle 21 la PSA Olympia giocherà a Cumiana contro il MV Impianti BZZ Piossasco. Turno di riposo per la Serteco Volley School.