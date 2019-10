Chiavari. Al Comunale di Chiavari si affrontano, per la decima giornata di campionato, due squadre che hanno avuto una tendenza opposta in questo primo scorcio di Serie B.

La Virtus Entella è partita forte, vincendo le prime tre partite; nei seguenti sei incontri, però, ha ottenuto solamente 3 punti. Il Cosenza, al contrario, nelle prime quattro gare ha racimolato solamente un pareggio, poi è entrato in serie positiva conquistando 7 punti in cinque giornate. Le due squadre, quindi, sono separate da 4 lunghezze; i biancocelesti sono chiamati a fare risultato per non trovarsi riassorbiti nelle zone basse della graduatoria.

La cronaca. L’Entella, sulla cui panchina siede Giacomo Filippi per la squalifica di Boscaglia, schiera un 4-3-1-2 con Contini; Bonini, Pellizzer, Poli, Crialese; Sernicola, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; G. De Luca, Mancosu.

A disposizione ci sono Borra, Coppolaro, Ardizzone, Sala, Eramo, Adorján, Cicconi, Currarino, Settembrini, M. De Luca, Toscano, Morra.

Pietro Braglia presenta un 4-3-3 con Perina; Corsi, Capela, Idda, D’Orazio; Bruccini, Greco, Kanouté; Baez, Litteri, Carretta.

Riserve Quintiero, Bittante, Broh, Trovato, Pierini, Sciaudone, Legittimo, Rivière, Saracco, Machach.

Arbitra Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, coadiuvato da Pietro Dei Giudici (Latina) e Giuseppe Perrotti (Campobasso); quarto uomo Simone Sozza (Seregno).

Al 3° De Luca parte in velocità, Corsi lo atterra: ammonito.

Al 4° conclusione di Schenetti, di poco a lato.

Al 7° da posizione defilata Litteri calcia in diagonale sul primo palo, Contini non si fa sorprendere.

All’8° cross da destra di Sernicola e colpo di testa a centro area di De Luca sul quale Perina si esibisce in una presa plastica.

Al 10° conclude Paolucci da fuori area: agevole la parata del portiere.

All’11° cartellino giallo per Bonini che ferma irregolarmente Carretta.

Al 14° va al tiro Kanouté, ampiamente fuori misura. Si gioca a buon ritmo, ma per lo più nelle zone centrali del campo.