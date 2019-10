Chiavari. Ottimo esordio di campionato per l’Athletic Calcio a 5, che ha prevalso sull’Elledì MyGlass Carmagnola. Si è giocato nel pomeriggio di sabato 5 ottobre a campi invertiti rispetto a quanto stabilito dal calendario, quindi a Caramagna Piemonte, a causa dell’indisponibilità del Palacarrino di Chiavari.

Parte forte l’Elledì, con Piazza che coglie il montante esterno con un gran sinistro. L’Athletic passa al 4° con Solari che, sotto misura, insacca alle spalle di Ganci.

di 65 Galleria fotografica Serie B, Carmagnola contro Athletic Calcio a 5









Santarello, portiere dei genovesi, risponde alla grande su Karaja; poi Canavese coglie il palo con il mancino. Altro legno colpito dai padroni di casa: ancora dopo un potente sinistro di Piazza.

I piemontesi spingono e allo scadere della prima frazione trovano il pareggio: suolata di capitan Oanea, sinistro di Mantino e 1-1.

Minuto 2 della ripresa e Canessa timbra la traversa per l’Athletic, poi Mantino viene stoppato da Santarello; Di Gregorio sfiora la rete, servito da Mantino.

Solari raddoppia al 5° minuto, bravo a concretizzare il contropiede in collaborazione con Luise. Cinque minuti più tardi arriva il pareggio dell’Elledì MyGlass con Di Gregorio: destro volante e palla in fondo al sacco per il 2-2.

Santarello su Oanea e Ganci su Solari si esibiscono in parate notevoli. Di Gregorio va vicino al sorpasso, ma i liguri si salvano. A 34 secondi dalla sirena l’Athletic trova il 3-2: dagli sviluppi di un piazzato, Solari gonfia la rete siglando la tripletta personale.

L’Athletic Calcio a 5 allenato da Paolo Baffetti si è presentato con Santarello, Solari, Luise, Canessa, Insauto, Brunetti, Parodi, Carreno, M. Parodi, Vera, Aiello, Vignolo.

Elledì MyGlass Carmagnola guidata da Francesco Giuliano con Ganci, Giuliano, Sandri, Di Gregorio, Canavese, Piazza, Oanea, Tamasco, Karaja, Lisa, Lahaye, Mantino, Lamberti.

Arbitri Sgadari e Zingariello (Prato); al cronometraggio Gioviale (La Spezia).

Sono stati ammoniti Canessa, Brunetti, Parodi, Carreno, Mantino.