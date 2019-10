Chiavari. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato sei calciatori e due tecnici del campionato di Serie B.

Filippo Bandinelli (Empoli) è stato squalificato per tre giornate perché espulso “per avere, al 2° del primo tempo, colpito con violenza al volto un avversario”.

Due giornate di squalifica e 1.000 euro di ammenda a Davide Marsura (Livorno), espulso “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un epiteto insultante”.

Mirko Gori (Frosinone), Christian Maggio (Benevento), Manuel Pucciarelli (ChievoVerona) e Luca Valzania (Cremonese) dovranno saltare la prossima partita.

Gli allenatori Roberto Rocco Boscaglia (Virtus Entella) e David Balleri (Livorno) non potranno sedere in panchina per una giornata.

Ammenda di 2.000 euro al Pescara “per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Di seguito la classifica dei marcatori dopo 7 giornate.

7 reti: Marconi (Pisa), Iemmello (Perugia)

5 reti: Diaw (Cittadella)

4 reti: Marsura (Livorno), Simy (Crotone), Djordjevic (ChievoVerona), Mancuso (Empoli), Da Cruz (Ascoli), Galano (Pescara)

3 reti: Meggiorini (ChievoVerona), Kiyine (Salernitana), Pobega (Pordenone), Benali (Crotone)

2 reti: Segre (ChievoVerona), Crociata (Crotone), Bocalon, Capello (Venezia), Capuano, Paganini (Frosinone), Cissè (Juve Stabia), La Gumina, Frattesi (Empoli), Mogos (Cremonese), Mancosu, Schenetti (Virtus Entella), Strizzolo, Barison (Pordenone), Tumminello (Pescara), Giannetti, Jallow (Salernitana), Ricci (Spezia), Ninkovic, Ardemagni (Ascoli), Kragl (Benevento), Pettinari (Trapani), Marras (Livorno)

1 rete: Scamacca, Troiano, Gerbo, Chajia, Pucino (Ascoli), Coda, Insigne, Maggio, Viola, Sau, Armenteros, Tello (Benevento), Giaccherini, Dickmann, Pucciarelli (ChievoVerona), Celar, Vita, Luppi (Cittadella), Castagnetti, Ceravolo, Palombi, Soddimo (Cremonese), Bandinelli, Dezi (Empoli), Dionisi, Ciano (Frosinone), Campagnaro, Palmiero, Memushaj, Machin, Busellato (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, Lisi (Pisa), Chiaretti, Gavazzi, Camporese, Burrai (Pordenone), Firenze, Migliorini, Djuric (Salernitana), Galabinov, Mora, Capradossi, Ricci, Ragusa, Bartolomei (Spezia), Ferretti, Nzola, Luperini, Taugourdeau (Trapani), Modolo, Montalto (Venezia), Sciaudone, Pierini, Carretta, Riviere (Cosenza), Zanellato, Mustacchio (Crotone), Agazzi, Raicevic (Livorno), Buonaiuto, Kouan (Perugia), Sernicola, G. De Luca (Virtus Entella), Canotto, Forte (Juve Stabia)

Autoreti: 1 Luperini (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia)