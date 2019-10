Genova. È cominciato nello scorso weekend il campionato di basket femminile di Serie B, nel quale militano il Basket Pegli e la Polysport Lavagna. Nello stesso girone sono inserite altre due società liguri, l’Amatori pallacanestro Savona e il Basket Giovani Papini Uisp di La Spezia.

Diversi gli esiti per i due team del Genovese, impegnati in una doppia sfida tosco-ligure. Il Pegli ha ceduto in casa contro il Pontedera, mentre il Lavagna ha espugnato il campo della San Giovanni Valdarno.

Le ragazze di Ezio Torchia hanno ceduto in casa per 65-83 alle più quotate toscane. Il Pegli, infatti, è una new entry del campionato. Il seguito di pubblico è garantito, come dimostrato dalla partecipata festa di quartiere che ha aperto la settimana del debutto, l’obiettivo principale la salvezza.

Meglio è andata per il Lavagna. La Polysport ha piegato le toscane del Valdarno per 31-48, dimostrando una solidità di esperienza.

Sabato 19 ottobre le società scenderanno in campo per la seconda giornata e sarà subito derby. A Lavagna, infatti, le padrone di casa ospiteranno il Basket Pegli, desideroso di ottenere i primi punti in classifica della stagione.