Chiavari. Rientro dalla pausa per le nazionali. Ottava giornata del campionato cadetto, la Virtus Entella pareggia 1 a 1 allo stadio Comunale contro il Trapani. Al vantaggio sul finire della prima frazione della “zanzara” Giuseppe De Luca, risponde a metà ripresa Taugordeau dal dischetto. Diverse le opportunità create dai biancolesti nell’arco dei novanta minuti ma non concretizzate.

I chiavaresi, dopo essersi trovati a punteggio piano nelle prime tre partite, hanno rallentato la marcia ottenendo 3 punti nelle ultime cinque uscite (pareggi esterni 1-1 contro Pescara e Benevento più quello odierno; sconfitte 0-2 col Venezia e 3-1 a Crotone). I siciliani salgono invece a 5 punti.

Tabellino:

Virtus Entella-Trapani 1-1 (41′ G. De Luca – 68′ Taugourdeau “Rig”)

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala (83′ Cicconi); Eramo, Paolucci, Nizzetto (85′ Adorjàn); Schenetti; G. De Luca, Morra (61′ Mancosu)

A disp.: Borra, Crialese, Currarino, Ardizzone, M. De Luca, Bonini, Toscano, Sernicola, Poli. All. Filippi (squal. Boscaglia)

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Fornasier, Pagliarulo, Jakimovski; Moscati, Taugourdeau, Aloi (61′ Scaglia); Tulli (61′ Golfo), Pettinari, N’zola

A disp.: Dini, Stancanpiano, Paula da Silva, Scognamillo, Minelli, Luperini, Cauz, Candela, Colpani, Canino. All. Baldini

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Capone e Avalos. IV uomo: Sozza

Note: Giornata parzialmente coperta, fondo sintetico in buone condizioni bagnato prima dell’incontro. Ammoniti; Pellizzer, G. De Luca (E), Jakimovski, Del Prete, Pettinari, N’Zola (T). Angoli 7-6. Recuperi 1′ e Spettatori 1300 circa.

Cronaca diretta:

4′ Locali in avanti. Nizzetto imbecca dalle retrovie G. De Luca, il quale gira al volo col destro. Carnesecchi non si fa sorpendere e blocca a terra.

7′ Entella nuovamente pericolosa. Destro dal limite di Eramo, Carnesecchi respinge in tuffo alla propria sinistra.

13′ Paolucci tenta dalla distanza, fuori bersaglio.

24′ Sgroppata di G. De Luca sulla fascia destra. Questi arriva sul fondo e serve al centro Morra. L’attaccante biancoceleste, pronto a colpire a botta sicura, viene anticipato all’ultimo da un difensore.

30′ Giallo a Jakimovski (T).

32′ Altri due giocatori ammoniti tra gli ospiti nel giro di pochi minuti: Del Prete e Pettinari.

35′ Entella in controllo e intenta a fare la partita. Trapani accorto, portato a chiudere le linee di passaggio, spezzando il gioco e provando a ripartire.

37′ Giallo a Pellizzer (E).

41′ Gol Entella! G. De Luca riceve sulla trequarti un preciso lancio effettuato da Paolucci, stoppa a seguire e si presenta a tu per tu col portiere avversario, freddandolo quindi con un tiro diagonale. 1-0.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Virtus Entella-Trapani 1-0.

46′ Inizio secondo tempo.

50′ Sala si libera sulla sinistra e serve al centro Morra, la cui girata finisce leggermente a lato.

53′ Altra occasione Entella. Schenetti trova Sala appostato al limite dell’area piccola; la conclusione ravvicinata del terzino chiavarese viene respinta da Carnesecchi.

61′ Tre cambi. Nei liguri esce Morra ed entra Mancosu. Nei siciliani fuori Aloi e Tulli; dentro rispettivamente Scaglia e Golfo.

67′ Rigore per il Trapani. Chiosa ostacola in area N’Zola. L’arbitro senza troppa esitazione indica il dischetto. I locali protestano per un possibile fallo di Contini a monte dell’azione.

68′ Gol Trapani! Il francese Taugourdeau spiazza Contini dagli undici metri. Il risultato torna in parità in quello che, di fatto, è il primo vero tiro in porta effettuato dalla squadra ospite. 1-1.

73′ Giallo a Giuseppe De Luca (E).

75′ Ammonito N’Zola (T).

80′ Trapani in avanti. Scaglia con un tiro-cross a rientrare colpisce la parte alta dell’incrocio.

82′ Entella vicina al vantaggio. Fendente rasoterra dal limite di De Luca, la palla sibila alla destra dell’estremo difensore Cernesecchi.

83′ Sostituzione Entella. Esce Sala, entra Cicconi.

85′ Terzo cambio negli uomini di Boscaglia (oggi squalificato, al suo posto in panchina siede il vice Filippi): fuori Nizzetto, subentra Ardojàn.

89′ Schenetti ribatte in mischia sottomisura, senza trovare la deviazione vincente.

90′ Sul ribaltamento frontale Scaglia calcia debolmente tra le braccia di Contini.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Virtus Entella-Trapani 1-1.