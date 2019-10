Genova. Sconfitta a Savigliano per il Cus Genova maschile di pallavolo. La seconda giornata del campionato di Serie B ha riservato il primo KO della stagione al team di Gerry Grotto.

Partita molto equilibrata, contro un team solido che è a punteggio pieno nel girone A, raggruppamento che si dimostra anche quest’anno ostico.

Sabato scorso a parlare sono stati soprattutto i parziali, con il Cus sempre sopra quota venti punti – ha chiuso i tre set a 20, 21, 23 – ma incapace di trasformare questo equilibrio in punti. A pagare forse la mancanza di lucidità nei momenti decisivi, soprattutto quando i biancorossi si sono trovati avanti.

Se il Savigliano può essere soddisfatto del gioco corale, il Cus ha dimostrato di possedere una difesa compatta, la cui solidità potrà essere la base per il resto del campionato.

Prossimo match sabato 2 novembre, in casa, al Palacus. Arriverà la PCG Bresso volley, ferma a zero punti in classifica. L’occasione è quella giusta per aggiungere punti in un campionato ancora tutto da scrivere.