Crotone. Alla vigilia di questo incontro Crotone e Virtus Entella condividono la sesta posizione in classifica con 11 punti all’attivo. Entrambe hanno vinto tre dei sei incontri fin qui disputati in campionato, rendendosi pertanto protagoniste di un buon avvio. Oggi si trovano di fronte allo Scida, con la possibilità, in caso di vittoria, di compiere un bel balzo in avanti in zona playoff.

La cronaca. Giovanni Stroppa schiera i locali con il 3-5-2 con Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy.

A disposizione ci sono Cuomo, Mustacchio, Nalini, Vido, Festa, Bellodi, Gomelt, Maxi, Zanellato, Festa, Evans, Rutten.

Roberto Boscaglia presenta un 4-3-1-2 con Contini; Poli, Pellizzer, Chiosa, Sernicola; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; G. De Luca, Mancosu.

Riserve Paroni, Sala, Crialese, Currarino, Settembrini, Morra, Adorján, M. De Luca, Coppolaro, Borra, Bonini, Toscano.

Arbitra Giacomo Camplone (Pescara) assistito da Andrea Tardino (Milano) e Thomas Ruggieri (Pescara); quarto uomo Cascone (Nocera Inferiore).

Viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Sergio Mascheroni, preparatore atletico dei rossoblù morto alcuni giorni fa. Entrambe le squadre giocano col lutto al braccio.

Avvio di gara a bassi ritmi, con i calabresi che mantengono maggiormente possesso palla. Il Crotone agisce prevalentemente sulla sinistra, impegnando in particolare Sernicola.

Al 10° palla da Mazzotta a Simy: conclusione rasoterra dal limite, agevole la parata di Contini.

All’11° viene ammonito Marrone per aver fermato una ripartenza di Mancosu.

Al 14° Benali col tacco serve Molina, palla in area ma c’è un fallo su Contini.

Al 15° palla in area locale, Golemic di testa anticipa Mancosu ma rischia grosso: la sfera viene respinta da Cordaz prima che varchi la linea.

Rossoblù pericolosi al 16°: Messias entra in area dalla sinistra, tocca a Molina che conclude e Pellizzer devia in angolo.

Al 27° il Crotone passa in vantaggio. Benali serve Molina che dalla destra mette in mezzo, Barberis devia leggermente col tacco, nell’area piccola Simy riceve, resiste a Pellizzer e calcia in rete. 1 a 0.

I padroni di casa insistono. Al 30° destro a rientrare di Crociata, alto di poco.

Al 32° De Luca sottrae la palla a Gigliotti sulla sinistra, attira a sé Cordaz e tocca al centro Mancosu che mette palla in rete, ma il gol è annullato per un presunto fallo di De Luca. Boscaglia non la prende bene.

Al 36° cross pericoloso in area chiavarese, Contini evita il peggio.

Al 38° i padroni di casa raddoppiano: respinta della difesa, gran sinistro a giro di Messias dalla distanza e palla sul palo, è lesto Simic che riprende e deposita in rete. 2 a 0.

Al 39° ci prova in mezza rovesciata Mancosu che impatta male e non impensierisce Cordaz.

Al 40° stoccata in area di Messias, Contini respinge, destro ravvicinato di Barberis: il portiere chiavarese si supera e con una mano mette in angolo, evitando il tris.

Al 46° Boscaglia protesta e viene ammonito. Dopo 1 minuto di recupero si va al riposo con il Crotone avanti 2 a 0.