Genova. Gli ultimi due fine settimana sono stati particolarmente significativi per le squadre liguri di hockey prato.

In Serie A2 la Superba, dopo 3 giornate, si ritrova solitaria in vetta alla graduatoria con 9 punti, frutto di un bottino di 10 reti fatte e 1 subita.

Sabato 5 ottobre i biancorossoneri si sono imposti per 1 a 0 a Torino sul campo del Rassemblement grazie ad un gol di Crovetto. Una settimana dopo, sul terreno di casa, hanno travolto i romani dell’Eur per 4-0 con doppietta di Fabricio Correa e singole reti di Baah e Becco.

Sabato 19 ottobre alle ore 15 all’Arnaldi di Genova sarà quindi big match: Superba contro Città del Tricolore, terza in classifica.

La Serie B domenica 13 ottobre ha vissuto lo scontro al vertice tra Savona e Cus Genova, con il successo per 2-1 di biancoverdi. Partita combattuta e tesa fino alla fine come da tradizione. Il Cus ha pagato, nuovamente, le pesanti assenze a centrocampo ma nei primi due tempi è riuscito comunque a giocare discretamente andando in goal su corto con Luca Zero e avvicinandosi al vantaggio sempre su corner corto. In seguito, anche a causa dell’infortunio di Ragucci, i biancorossi si sono chiusi sempre più in difesa, rinunciando a creare azioni e affidandosi solo a lanci lunghi. Il Savona è passato in vantaggio su corto nel primo quarto con Elsayed Belal Saad, per poi tornare nuovamente avanti, sempre con gol su corto ad opera di Filippo Bormida, nel terzo quarto.

Netta vittoria del Genova Hockey 1980 sul Liguria: 9 a 0. La terza giornata era iniziata sette giorni prima, con l’HC Genova capace di prevalere sulla Superba Under 21 per 4-3.

La classifica: HC Savona 9; Cus Genova, Genova Hockey 1980 6; HC Superba U21, HC Genova 3; HC Liguria 0.

Domenica 20 ottobre sono in programma due incontri: alle ore 9 Cus Genova contro Genova Hockey 1980; alle 13 HC Genova contro HC Savona.