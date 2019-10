Serie A1 femminile: il TC Genova parte con un netto successo

Genova. Si è giocata ieri la prima giornata del campionato di Serie A1 femminile.

Due successi in trasferta nel girone 1 con il TC Genova 1893, finalista lo scorso anno, che ha chiuso la sfida sulla terra rossa del CT Faenza già dopo i singolari (4-0 lo score finale) e con il TC Prato che si è imposto per 3-1 in casa del BAL Lumezzane.

Le campionesse in carica del Tennis Beinasco, inserite nel girone 2, hanno iniziato la difesa del titolo nel migliore dei modi superando in casa il TC Parioli già dopo i singolari e siglando il “cappotto” con il doppio. Nello stesso raggruppamento il Circolo Tennis Lucca si è aggiudicato per 3-1 il derby toscano con il CT Siena.

La formula è quella classica con due gironi da quattro squadre: le prime due di ogni gruppo si qualificano per le semifinali playoff.

La fase a gironi, articolata in sei giornate, terminerà il 17 novembre. Playoff e playout si disputeranno con gare di andata e ritorno il 24 novembre e 1 dicembre, mentre le finali sono in programma il 6 e 7 dicembre al Palatagliate di Lucca.

I risultati della prima giornata del girone 1.

CA Faenza – TC Genova 1893 0-4

Lucia Bronzetti (G) b. Camilla Scala (F) 2-0 rit.

Alberta Brianti (G) b. Alice Balducci (F) 62 61

Denise Valente (G) b. Agnese Zucchini (F) 46 64 63

Alberta Brianti/Denise Valente (G) b. Alessia Ecolino/Chiara Arcangeli (F) 63 46 10-4

Giudice arbitro Walter Naldoni; arbitri: Andrea Belelli, Giulia Paolini

BAL Lumezzane – TC Prato 1-3

Lucrezia Stefanini (P) b. Rubina De Ponti (L) 62 61

Ylenia In-Albon (L) b. Kristina Kucova (P) 63 64

Martina Trevisan (P) b. Georgia Brescia (L) 62 61

Lucrezia Stefanini/Martina Trevisan (P) b. Eleonora Canovi/Yelena In-Albon (L) 46 61 10-3

Giudice arbitro Sara Terreni; arbitri Massimo Pessina, Claudia Crotti

La classifica:

3 (1) TC Genova 1893

3 (1) TC Prato

0 (1) BAL Lumezzane

0 (1) CA Faenza