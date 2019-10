Serie A1 femminile: il TC Genova cede 3-1 a Prato

Genova. Sono soprattutto le formazioni toscane a chiudere con il sorriso la fase di andata nella Serie A1 femminile, che ha mandato in scena gli incontri della terza giornata.

Lo scontro diretto al vertice nel girone 1 ha infatti visto il Tennis Club Prato superare per 3-1 il Tennis Club Genova, prendendosi la rivincita per la semifinale dello scorso anno, grazie alle affermazioni in singolare e doppio di Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini, mentre al team ligure non è bastato il punto della evergreen Alberta Brianti.

Un successo, il terzo consecutivo per la squadra capitanata da Gianluca Rossi, che è una sorta di ipoteca sull’accesso alle semifinali playoff anche perché termina in parità il confronto fra Lumezzane e Faenza, che cancellano così lo zero in classifica.

Nel girone 2 il Circolo Tennis Lucca è riuscito ad imporsi per 3-1 sul Beinasco campione in carica, al termine di un match sul filo dell’equilibrio (i tre punti delle padrone di casa sono arrivati tutti al terzo set). Una vittoria che consente alla formazione delle sorelle Pieri di issarsi da sola al comando, mentre le torinesi sono raggiunte a quota 4 dal Parioli, passato per 3-1 a Siena chiudendo il discorso già dopo i singolari con i successi firmati da Martina Di Giuseppe, Greta Arn e Nastassja Burnett. Lo scontro diretto fra romane e piemontesi in programma nella prossima giornata potrebbe rivelarsi decisivo nell’inseguimento ai playoff.

La fase a gironi, articolata in sei giornate, terminerà domenica 17 novembre. Playoff e playout si disputeranno con gare di andata e ritorno il 24 novembre e 1 dicembre, mentre le finali sono in programma il 6 e 7 dicembre al Palatagliate di Lucca.

I risultati della terza giornata del girone 1:

BAL Lumezzane – CA Faenza 2-2

Georgia Brescia (L) b. Alice Balducci (F) 64 76(3)

Camilla Scala (F) b. Ylenia In-Albon (L) 3-1 rit.

Rubina De Ponti (L) b. Agnese Zucchini (F) 36 76(5) 76(4)

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Georgia Brescia/Rubina De Ponti (L) 75 63

Giudice arbitro Alessandro Provasi; arbitri: Marco Pessina, Laura Dini

TC Prato – TC Genova 1893 3-1

Martina Trevisan (P) b. Giulia Remondina (G) 75 62

Alberta Brianti (G) b. Kristina Kucova (P) 36 64 64

Lucrezia Stefanini (P) b. Denise Valente (G) 60 64

Martina Trevisan/Lucrezia Stefanini (P) b. Alberta Brianti/Denise Valente (G) 75 62

Giudice arbitro Pietro Celli; arbitri Alessandro Atzori, Alessandro Civinini

La classifica:

9 (3) TC Prato

6 (3) TC Genova 1893

1 (3) BAL Lumezzane

1 (3) CA Faenza