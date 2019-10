Genova. La guardia di finanza di Genova insieme all’agenzia delle dogane ha intercettato e sequestrato nel porto di Pra’ un carico di 83 tonnellate di rame spedite illecitamente dal Venezuela.

Secondo quanto accertato il carico era destinato ad una acciaieria in Veneto tramite un intermediario svizzero. La merce veniva spedita in 6 container, facendoli transitare attraverso l’hub portuale di Pra’ e lo scalo di Livorno. Il sequestro è avvenuto in due fasi: a Genova 27 tonnellate di rame già importate e prive della necessaria documentazione, in Toscana ulteriori 56 tonnellate.

Foto 3 di 5









I legali rappresentanti delle quattro società coinvolte sono stati denunciati per i reati di spedizione illecita di rifiuti e ricettazione, mentre le società sono state segnalate per l’applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti.