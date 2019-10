Genova. La forte pioggia di martedì ha danneggiato alcune aule e stanze adibite a laboratorio e archivio della scuola Carducci di Sestri Ponente.

Oggi, annuncia il vicepresidente del Municipio Medio Ponente Massimo Romeo (sue le immagini pubblicate), l’intervento di verifica dello stato di sicurezza dei pavimenti, che insistono sul soffitto dell’ingresso in viale Rigon.

L’allagamento e le infiltrazioni sono state tali da far decidere al dirigente scolastico, in accordo con i tecnici del Municipio, di far uscire i bambini dall’ingresso superiore di Villa Rossi.