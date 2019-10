Scontro tra scooter e furgone a Borgoratti, centauro grave al San Martino

Genova. Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, a Genova. Per cause ancora da chiarire uno scooter e un furgone si sono scontrati l’uno contro l’altro.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di circa 40 anni, che è stato soccorso e portato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. L’autista del furgone se l’è cavata con qualche graffio.

Sul posto anche la polizia locale, per i rilievi e per regolare per quanto possibile la viabilità. Il traffico, trattandosi di una strada molto utilizzata e molto stretta, è rimasto bloccato a lungo.