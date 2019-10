Scomparsa da dieci giorni, a Cogoleto continuano le ricerche di Maddalena Parodi

Cogoleto. Scomparsa nel nulla, senza alcuna motivazione e con pochissime tracce o piste da seguire. Non si hanno notizie di Maddalena Parodi, 73enne di Cogoleto, dalla notte tra il 20 e il 21 ottobre.

La donna, che abita in un condominio della zona ed è molto conosciuta in paese anche se riservata e fragile, è svanita nelle ore dell’allerta meteo e non si capisce dove o da chi possa trovarsi.

Le ricerche sono scattate dopo la denuncia da parte dei familiari, un fratello e una nipote, che hanno anche contattato la redazione della trasmissione tv Chi l’Ha Visto. Ma a occuparsi della vicenda sono i carabinieri che stanno proseguendo nelle ricerche.

Oltre alla foto diffusa dalla famiglia, si sa che Maddalena Parodi è alta circa un metro e sessanta e quando è uscita indossava una giacca rossa senza maniche e pantaloni scuri. Chiunque la vedesse può contattare le forze dell’ordine.