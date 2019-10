Sciopero dei trasporti il 25 ottobre, sarà davvero un venerdì nero a Genova?

Genova. Sarà solo una piccola percentuale di lavoratori quella coinvolta nello sciopero di quattro ore previsto per il 25 ottobre nel settore dei trasporti.

Nessun ‘venerdì nero‘, insomma, come paventato invece da alcuni mezzi di informazione. L’astensione è stata proclamata dalle sigle Cub Trasporti e Sgb.

A Genova, nel corso dell’ultimo sciopero proclamato dalle stesse sigle l’8 giugno, l’incidenza sul servizio programmato è stata del 15,39% per i bus, 7,14% per la metropolitana e nulla per gli impianti speciali.

In ogni caso la fascia interessata è 11.45-14.45, sia per la rete urbana di Amt sia per le corriere di Atp. Esclusi, però, disagi significativi a meno che non aderiscano allo sciopero anche lavoratori non iscritti ai sindacati coinvolti