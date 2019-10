Scherma: medaglia di bronzo per Linda Kaiser a Conegliano

Genova. Si è aperta anche la stagione agonistica dei Master con la prima prova del circuito nazionale che si è disputata a Conegliano, in Veneto, lo scorso fine settimana.

Come sempre ottime le prestazioni degli atleti liguri che hanno conquistato due piazzamenti sul podio, con Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), terzo della gara di fioretto maschile categoria 3 (over 60), e con Linda Kaiser (Genovascherma), terza nella sciabola femminile categoria 2 (over 50).

Bene anche Simona Cozzi e Costanza Levera (entrambe del Circolo della Spada Liguria), rispettivamente quinta e sesta nella spada femminile categoria 1 (over 40), ed Alessandro Fregara (Circolo della Spada Liguria), settimo nella spada maschile categoria 1.