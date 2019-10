Santa Margherita Ligure, in corso la manutenzione dei torrenti cittadini

Santa Margherita Ligure. Anche la parte più a monte questa volta è interessata dai lavori di manutenzione. Gli alvei dei torrenti di Santa Margherita Ligure sono in fase di pulizia da parte del personale incaricato dello sfalcio e della rimozione di detriti vegetali.

L’obiettivo è consentire il miglior deflusso delle acque in caso di forti precipitazioni. I torrenti interessati sono: torrente dell’Acqua Viva di Paraggi; torrente San Siro; torrente Nozarego; torrente Magistrato; fossi della Baiucca e di Cassinello; fosso di Nozarego; fosso di Crosa dell’Oro; fosso di Santa Barbara; fosso di Mortero; strada vicinale di Villa Punta di Paraggi.

«Rispetto ai precedenti interventi – spiega il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile – abbiamo incrementato lo stanziamento di oltre il 40% per coprire anche le zone più a monte e, come nel caso del rio Baiucca, per pulire le aree adiacenti al rivo. Affiancati a questi, risultano fondamentali per diminuire i rischi idrogeologici gli interventi straordinari che effettuiamo anno dopo anno i cui ultimi lavori presenteremo nei prossimi giorni».