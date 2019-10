Genova. Continuano gli interventi dei tecnici di Aster per la pulizia dei torrenti e dei rivi del territorio genovese.

Gli operai della controllata del Comune di Genova hanno terminato i lavori per quanto riguarda la “deforestazione” del rio Chiappeto, che scorre nella omonima valletta sopra San Martino, prima di essere tombinato e affluire nello Sturla.

Foto 2 di 2



Il rio, in passato, insieme al Vernazza a cui si unisce, ha creato diversi problemi e criticità: è lui che passa sotto via Pontetti, famosa per le sue voragini sia nel 2011 che nel 2014. Di quegli anni, fuori dai riflettori della cronaca, vivono ancora diverse famiglie di sfollati, in attesa dei lavori di messa in sicurezza del bacino idrico della zona.