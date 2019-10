San Fruttuoso, violentano ragazza e la rapinano: due arresti e un ricercato

Genova. La polizia ha arrestato due ragazzi e ne sta ricercando un altro accusati di avere abusato di una donna e di averla picchiata e rapinata. E’ successo a San Fruttuoso.

I tre sono tutti sudamericani di circa 20 anni. Il trio, giovani sbandati e con problemi di tossicodipendenza, sono sospettati di avere abusato anche di una sedicenne nelle scorse settimane. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, diretti da Alessandra Bucci, gli abusi sono avvenuti in un appartamento disabitato di san Fruttuoso occupato dai giovani nelle loro scorribande.

La donna è stata attirata con una scusa nell’appartamento dove è stata stuprata. Quando la donna ha provato a scappare, i tre l’hanno picchiata e le hanno rubato borsa e cellulare. In strada la donna, col volto tumefatto e in lacrime, inseguita dai tre, è stata soccorsa da un passante che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato uno zaino di uno dei tre con dentro la borsa e il cellulare della donna. Per quanto riguarda la violenza sulla minore sono in corso le indagini del commissariato di San Fruttuoso e della squadra Mobile.