San Fruttuoso, cane avvelenato alla Madonna del Monte. Scatta allarme nel quartiere

Genova. Un dobermann sarebbe stato avvelenato attraverso bocconi o esce nelle vicinanze della Madonna del Monte, sulle alture del quartiere di San Fruttuoso.

Le informazioni si rincorrono in queste ore, e arrivano grazie al gruppo facebook ‘Segnalazione bocconi avvelenati Genova’: pare che il corpo della povera bestiola sia stato trovato due giorni fa nella strada che collega il santuario a Pianderlino: una vecchia (e spettacolare) creuza poco frequentata se non da escursionisti e, appunto, padroni di cani.

La notizia ha scatenato, come prevedibile, l’allarme per il quartiere, e non solo, visto che si aggiunge ad una incredibile escalation di violenza nei confronti dei “nostri amici a quattro zampe”, che hanno la sola colpa di aver scelto per amico l’uomo.