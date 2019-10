Sampierdarena, trasporto eccezionale per il nuovo ponte abbatte un semaforo

Genova. Un trasporto eccezionale diretto al cantiere del nuovo ponte sul Polcevera ha abbattuto il palo di un semaforo sul margine di levante del ponte di Cornigliano. È successo intorno alle 22.30. Sul posto le pattuglie della polizia municipale e i vigili del fuoco per rimuovere l’ingombro.

A provocare l’incidente è stato uno dei veicoli che trasportano i maxi conci di acciaio per la costruzione del nuovo viadotto. Il mezzo, scortato come di consueto, stava procedendo in via Pieragostini in direzione di piazza Vittorio Veneto e via Fillak quando, probabilmente per un errore di manovra, il rimorchio ha scontrato il semaforo facendolo piombare sulla carreggiata.

La strada era già chiusa al traffico, quindi non si segnalano particolari disagio. Non risultano persone ferite né danni ad altri oggetti.