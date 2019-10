Sampierdarena, nuovo sfregio al murales dedicato a ‘Spagna’: una croce celtica sul volto

Genova. Nuovo gesto di vandalismo questa notte nei confronti del murales dedicato a Claudio Spagnolo storico tifoso del Genoa, ucciso con una coltellata da un ultras del Milan il 29 gennaio 1995.

Proprio sul volto di Spagna qualcuno ha disegnato una grande croce celtica. Il grande murales, che si trova in via Milano, era stato vandalizzato già nel novembre dell’anno scorso. In quell’occasione qualcuno aveva imbrattato il disegno con vernice nera e disegnato svastiche.

Nella stessa notte era stato sfregiato con svastiche anche un murales dedicato a Don Gallo che si trova proprio accanto al circolo Arci Trenta Giugno. Nel pomeriggio di oggi il murales è stato ripulito dagli amici di Claudio. Sull’episodio indaga la Digos che ha acquisito le telecamere della zona.