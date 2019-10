Genova. Un tapiro d’oro blucerchiato è stato consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Il presidente blucerchiato, apparso sorpreso dalla visita dell’inviato del programma, è stato al gioco, storpiando anche il nome di Staffelli in Stampelli.

La motivazione del Tapiro? Gli scarsi risultati della squadra: “Abbiamo cambiato quest’anno – dice Ferrero – sono molto dispiaciuto per Di Francesco, lo reputo un allenatore bravo e intelligente, non so cosa gli sia capitato, non aveva certezze, per cui siamo qua, abbiamo preso Ranieri, uomo di grande esperienza”.

Ferrero confessa di aver parlato con Totti, che probabilmente gli ha suggerito di investire su Ranieri: “Mi ha detto che è una bella Ferrari”.

Sul finale del servizio, Ferrero dichiara di voler dedicare il premio al “signor Vialli, casa Samp è sempre aperta per lui”.

Intanto proprio Vialli su Instagram, intorno alle 10.30 di oggi, ha postato un’immagine emblematica e l’hashtag #friends, in cui si vede l’ex attaccante blucerchiato giocare a golf insieme a Edoardo Garrone. Un chiaro messaggio ai tifosi blucerchiati che hanno contestato duramente Garrone proprio qualche giorno fa, ritenendolo responsabile dell’aver consegnato la Società nelle mani di Ferrero, dopo che la trattativa per la cessione della Sampdoria a CalcioInvest, il cui mediatore era proprio Gianluca Vialli, è fallita per il mancato accordo sul prezzo, nonostante l’interessamento dello stesso Garrone affinché potesse andare a buon fine.