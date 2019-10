Sampdoria, si punta tutto su Ranieri

Genova. “Fusse che fusse la vorta bbona?”…

Dopo i “no” incassati da Stefano Pioli e Rino Gattuso, la dirigenza blucerchiata ha ottenuto la disponibilità di Claudio Ranieri, indubbiamente un “big”, fra i mister attualmente liberi.

Classe ’51, il tecnico romano ha alle spalle esperienze su squadre blasonate (Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter, Monaco, Nazionale ellenica, Leicester, Nantes, Fulham) ed un palmarès in cui brilla la vittoria del Campionato inglese…

Tutte le carte in regola, quindi, per provare a tirare fuori dagli attuali guai, di classifica, una formazione cui, in queste prime sette giornate, è mancato soprattutto lo spirito di gruppo e la voglia di seguire i dettami di un altro mister, tuttavia altrettanto quotato…

L’allenatore romano, che ha portato l’outsider Leicester “sul tetto inglese”, ha indubbiamente polso ed esperienza per gestire ogni tipo di situazione…

Dunque… forza Samp!