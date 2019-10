Genova. Al momento non ci sono certezze ma pare probabile che il match di domenica pomeriggio Sampdoria – Roma possa essere rinviato a causa dell’allerta. La partita è prevista domenica alle 15. La decisione spetta alla Lega calcio che, dopo un consulto con il comune di Genova, potrebbe decidere per il rinvio.

La partita di domenica, inoltre, in base a quanto deciso dalla Federclubs dovrebbe anticipata da un corteo dei tifosi blucerchiati da Brignole allo stadio di Marassi. Quasi nello stesso tempo una buona quota di romanisti arrivati per assistere al match potrebbe arrivare in treno.

Una situazione abbastanza complessa per l’ordine pubblico ma che, in caso di maltempo forte, potrebbe costituire un serio rischio anche dal punto di vista dell’incolumità pubblica visto che i tifosi percorreranno a piedi una delle zone a maggior rischio esondazione del Bisagno.

Probabilmente la Lega attenderà l’emanazione dell’allerta: la decisione potrebbe quindi arrivare domani.

“In caso di allerta rossa il piano prevede la sospensione della partita – spiega il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino – in caso di allerta arancione verrà fatta una valutazione più ampia, già probabilmente nella giornata di domani”.