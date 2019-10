Sampdoria-Roma, domenica corteo dei tifosi da Brignole allo stadio di Marassi

Genova. Da Brignole allo stadio di Marassi “sciarpe al collo, bandiere al vento” per sostenere la squadra in occasione del match con la Roma. Lo hanno deciso i clubs della Sampdoria nel momento forse più difficile per la squadra blucerchiata tra le polemiche per la mancata vendita e la drammatica classifica.

Di seguito il comunicato della Federclubs. L’appuntamento è alle 12.30 ai giardini di Brignole: