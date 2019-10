Sampdoria-Roma, domani si gioca. La decisione di Comune e Lega Calcio

Genova. Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente. La decisione arrivata nel pomeriggio di oggi, è stata presa da Comune di Genova e Lega Calcio

“Allo stato attuale le condizioni meteo previste per la giornata di domani non esprimono criticità tali da portare al rinvio della manifestazione” scrivono dall’ufficio stampa della civica amministrazione, dopo che nel primo pomeriggio Arpal ha emesso l’avviso di allerta arancione per la giornata di domani.

Nel frattempo dalla capitale è partito il pullman del A.S. Roma, che questa sera sarà in città, pronta per scendere in campo contro i blucerchiati al Ferraris di Marassi alle 15.