Sampdoria, il gruppo di Vialli si sfila definitivamente: “Ci ritiriamo dalla trattativa”

Genova. Anche questa tegola sulla Sampdoria, in questo momento critico sul fronte campionato, non era attesa. Calcioinvest, la società cui è legato l’ex campione blucerchiato Gianluca Vialli, ha annunciato in una lettera di volersi ritirare dalla trattativa per l’acquisto del club di Ferrero.

“Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità, Calcioinvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà”. Ovvero 100 milioni, quelli chiesti dall’attuale presidente, almeno 20 di più rispetto a quelli che avrebbe messo sul piatto la cordata di investitori guidata dai finanzieri Jamie Dinan, fondatore del fondo d’investimento York Capital Management, Alex Knaster, fondatore del fondo Pamplona Capital Management e da Vialli appunto.

La richiesta economica è stata considerata “nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che Calcioinvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione”. Già a giugno Calcioinvest aveva ritirato la propria offerta e si era disimpegnata dalla trattativa esclusiva. Questa lettera sembra un’ulteriore e definitiva porta chiusa.

In questo momento la Samp è ultima in classifica, con l’allenatore esonerato e senza un sostituto.

Si legge ancora nella lettera: “Calcioinvest rammaricandosi per l’esito della trattativa, purtroppo protrattasi ben oltre l’inizio della stagione agonistica, si augura vivamente che la società e la squadra riescano a superare al più presto il momento di difficoltà. CalcioInvest ringrazia inoltre la societa S.Quirico SpA per la disponibilità dimostrata in questi mesi nel tentativo di favorire la transazione tra le parti.”