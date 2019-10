Genova. Si è conclusa oggi la stagione doriano di Eusebio Di Francesco, esonerato dalla panchina blucerchiata dopo il deludente avvio di stagione.

Raggiunta l’intesa con la società, che ha optato per sciogliere il contratto triennale, corrispondendo solamente una annualità da 1,8 milioni di euro.

Partita quindi la gara per il sostituto: in pole Pioli, anche se fortemente corteggiato anche dalla sponda rossoblù della città, che naviga nelle medesime pessime acque. In seconda posizione potrebbe esserci Iacini, secondo alcune voci di mercato.