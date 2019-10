Sampdoria, contestazione dei tifosi sotto casa dell’ex presidente Garrone

Genova. Circa duecento tifosi della Sampdoria questa sera hanno protestato sotto casa dell’ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone.

Dopo una riunione gli ultras si sono mossi in direzione dell’abitazione dell’ex presidente per lamentare la scelta della vendita della squadra all’attuale presidente Ferrero e la mancata vendita della squadra allo storico e amatissimo ex Gianluca Vialli

Dopo una decina di minuti di cori accesi nella zona di piazza Leonardo Da Vinci, i tifosi si sono allontanati.