Sampdoria, caccia al mister

Genova. Non si vedono più stelle nel cielo blucerchiato, da quando ci si è svegliati dal “sogno Vialli”…

Tornati con i piedi alla dura terra, ci si è trovati nel frattempo senza mister (dopo la risoluzione consensuale del contratto con Eusebio Di Francesco), senza che nel frattempo la dirigenza avesse individuato il sostituto, perdendo così l’opportunità di sfruttare la sosta del campionato per consentire al nuovo allenatore di “farsi un’idea” dell’ambiente…

È presumibile pensare, che le “prime opzioni” abbiano tergiversato e che si sia preferito perdere qualche giorno, nel tentativo comunque di prendere “il meglio” di quanto disponibile sulla piazza…

E così, Stefano Pioli ha, nel frattempo, firmato col Milan (ci sta… scelta logica), ma anche con Rino Gattuso, alla fine è andata buca… Troppo alti i costi? Oppure un “no” del tecnico, dopo che, con il suo staff, ha valutato “pro e contro” dell’offerta?

Nel casting, i media raccontano sia entrato anche Rudi Garcia (ex Roma ed Olympique Marsiglia), con un colloquio anche in questo caso senza sviluppi concreti.

Chi resta? Ranieri, De Biasi, Di Biagio, Iachini?

A questo punto, viene da dire, in finto latino sgrammaticato: “fate vobis”, oppure, se preferite, un più corretto: “fiat voluntas vestra” (sia fatta la vostra volontà)… purché sia un motivatore, in grado di rilanciare un gruppo di giocatori, in evidente difficoltà caratteriale e non solo tecnica.