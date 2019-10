Genova. Una perdita che da anni fuoriesce dalle pietre del muro che delimita un passaggio di Salita Porta delle Chiappe, e che ammorba tutta la zona: talvolta addirittura la fogna zampilla, impedendo un passaggio “sicuro”.

Sì perchè la nuova “sorgente” sembra essere di acque nere, con fetore e melma annesse, che colano giù per le scale, pubbliche, infiltrandosi nei giardini adiacenti.

di 4 Galleria fotografica Perdita salita porta Chiappa







La denuncia arriva da un residente, costretto tutto i giorni a fare letteralmente i salti per arrivare a casa “pulito”: “Sono stati messi dei tappeti di gomma per cercare di ovviare al problema, ma non bastano”.

Con l’arrivo del freddo, inoltre, si ripresenta il pericolo ghiaccio: come successo altre volte, infatti, le scale sono costantemente bagnate, e con il gelo diventano ricoperte di ghiaccio.

L’origine del guasto sembra non essere ancora stata accertata: sopra il muro da cui esce l’infiltrazione, infatti, sussistono diverse abitazioni ed edifici, per cui è difficile risalire alla responsabilità. Nel frattempo, però, la melma invade il suolo pubblico, diventando un problema di tutti.