Sabato e domenica in piazza De Ferrari gli stand di “Io non rischio”

Genova. Il Comune di Genova parteciperà, sabato 12 e domenica 13 a ‘Io non rischio’, la campagna nazionale nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico giunta quest’anno alla IX edizione.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante – sottolinea il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino – soprattutto per il nostro territorio, soggetto a forti piogge improvvise e all’esondazione di rivi e torrenti. Uno dei principali compiti dell’amministrazione è proprio quello di informare la cittadinanza su come mitigare i rischi idrogeologici che il nostro territorio comporta, creando una cultura di Protezione Civile, perché il sistema più efficace per difendersi dai rischi è conoscerli”.

“Io non rischio”-campagna è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.