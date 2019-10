Sabato all’Ikea grazie ai Lions ‘Moc’ gratuita per prevenire l’osteoporosi

Genova. In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, i soci del Lions Club Genova Sant’Agata Alta Valbisagno offrono la possibilità di eseguire esami gratuiti per la prevenzione dell’osteoporosi ai visitatori dell’Ikea.

Sabato 19 ottobre dalle ore 11,30 alle ore 18,30 sará allestita una postazione mobile presso l’Ikea di Via Perini 5 a Genova Campi dove medici specialistici effettueranno l’esame MOC gratuitamente.

L’osteoporosi è una malattia dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea. Questa situazione aumenta il rischio di frattura per traumi anche minimi.

La MOC, ossia Mineralometria Ossea Computerizzata, è un esame per determinare la mineralizzazione delle ossa: se è normale, se è ridotta o vi è presenza di osteoporosi. Questo esame può essere effettuato in diversi modi, ad esempio servendosi di sistemi ad ultrasuoni su ossa di piccole dimensioni come avambraccio o calcagno. La MOC non necessita di alcuna preparazione specifica e dura pochissimi minuti.

La MOC si rivela utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio di demineralizzazione ossea.