Rugby, Province dell’Ovest: dieci ragazze per iniziare l’attività femminile

Genova. “Dieci ragazze per me posson bastare”, cantava nel lontano 1969 il celebre cantautore Lucio Battisti, e dieci ragazze per Fabio Temporini, allenatore del team al femminile delle Province dell’Ovest, sono anch’esse sufficienti per poter iniziare l’attività nel rugby “in rosa” per il club del ponente genovese.

“Un paio di anni fa – dice il tecnico genovese – avevamo già azzardato une certa attività con alcune ragazze sotto i quattordici anni di età, ed avendo a disposizione un numero limitato di atlete ci limitammo a prendere parte insieme ad altri club ai classici raggruppamenti. E proprio due anni fa, durante un allenamento al campo Branega di Genova Pra’, si presentarono a noi dieci ragazze intenzionate a giocare a rugby. Classi interessate dunque 2000, 2001 e 2002, tutte ex atlete di un altro sport, stanche però di fare della panchina”.

Certo che in certe condizioni, soprattutto nelle attività di propaganda e nei tornei femminili della palla ovale non funziona proprio così l’andazzo, e per i dirigenti del team delle Province dell’Ovest non c’era che da cogliere la palla al balzo. E così è stato.

“Sono ragazze grandi, ma con tutte le problematiche del vissuto del rugby, in quanto mai avevano fatto il contatto, mentre invece si destreggiavano con una buona manualità avendo giocato ad uno sport che utilizzava comunque un pallone. Qualche problema si è avuto nel saper cadere, per esempio – spiega Temporini che è anche responsabile tecnico dell’attività di propaganda – in quanto nell’altra disciplina sportiva da loro praticata in precedenza le cadute erano quasi assenti. Vero spettacolo sulle azioni alla mano con la palla ovale, invece, e la buona preparazione atletica ci hanno poi convinto a proseguire con questa attività, pagando si uno scotto iniziale, avendo avuto le prime esperienze con avversarie già di livello come il Biella e il Cus Torino, ma quest’anno abbiamo l’opportunità di poter partecipare addirittura su due categorie. Le seniores potranno far parte della squadra che gareggerà nella Coppa Italia, mentre le ragazze ancora sotto i diciotto anni di età gareggeranno nel trofeo interregionale”

Trofeo interregionale che potrà mettere a confronto le ragazze liguri con realtà rugbistiche al femminile come Cinisello Balsamo, Biella, Cus Torino, Colorno e le Vespe di Cogoleto.

“A noi interessa partecipare certo non per ottenere grandi ed immediati risultati – prosegue Temporini -. Per noi è determinante giocare, imparare, divertirsi. Noi cerchiamo di insegnare qualcosa a questi giovani ed anche a queste ragazze. Far loro comprendere cosa sono il coraggio, la lealtà, il senso del dovere, del sacrificio, tutte situazioni e momenti che potranno risultare utili nella loro vita”.

Nella foto: l’Under 18 femminile delle Province dell’Ovest