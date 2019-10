Rugby, campionati giovanili: i risultati della domenica

Genova. Ancora fermi i campionati seniores, che partiranno domenica 20 ottobre, gli spazi per i consueti risultati del fine settimana sono ancora dedicati alle attività delle squadre giovanili.

Le due belle giornate di stampo quasi estivo hanno in ogni modo agevolato il buon svolgimento di tutti i test programmati e, per le formazioni liguri, tra alti e bassi, sono arrivati anche dei risultati confortanti, con il più ampio bottino per l’Under 18 della Franchigia Ligues 2 (Savona/Cogoleto), seguito da un altro roboante risultato per l’Under 16 del Cus Genova.

Di seguito risultati e classifiche.

Under 18 girone 1 Élite (1ª giornata)

Cus Torino – Ftgi Embriaci 34-12

Calvisano – Cus Milano 24-16

Unione Monferrato – Rovato 25-23

Como – Asr Milano 14-55

Viadana – Lecco 7-19

Classifica: Asr Milano, Unione Monferrato, Calvisano, Cus Torino 5, Lecco 4, Rovato 1, Ftgi Embriaci, Cus Milano, Como, Viadana 0.

Under 18 Territoriale girone 1 (1ª giornata)

Rivoli – Ftgi Ligues 1 36-0

Amatori Novara – Biella 7-53

Collegno – Ivrea (rinviata al 27 ottobre)

San Mauro – Moncalieri 58-5

Classifica: Biella, Rivoli, San Mauro 5, Moncalieri, Amatori Novara, Ftgi Ligues 1, Ivrea, Collegno 0.

Under 18 Territoriale girone 2 (1ª giornata)

Ftgi Embriaci 2 – Amatori Genova 5-29

Ftgi Ligues 2 – Chieri 56-17

Unione Monferrato 2 – VII Torino 0-89

Union Riviera in sosta

Classifica: Amatori Genova, Ftgi Ligues 2, VII Torino 5, Ftgi Embriaci 2, Chieri, Union Riviera, Unione Monferrato 2 0.

Under 16 Territoriale girone 3 (1ª giornata)

Ftgi Marengo – Cus Piemonte Orientale 26-53

Unione Monferrato – Ftgi Ligues 2 44-0

Classifica: Unione Monferrato, Cus Piemonte Orientale 5, Marengo 1, FTGI Ligues 2 0.

Under 16 Territoriale girone 4 (1ª giornata)

Amatori Genova – Ftgi Ligues 1 10-15

Cus Genova – Province dell’Ovest 45-14

Union Riviera in sosta

Classifica: Cus Genova 5, Ftgi Ligues 1 4, Amatori Genova 1, Province dell’Ovest, Union Riviera 0.

Under 14 (2ª giornata)

A Genova Pra’:

Province dell’Ovest – Savona 17-12

Cus Genova 2 – Province dell’Ovest 12-49

Savona – Cus Genova 2 8-29

Al Carlini di Genova:

Cus Genova 1 – Imperia 0-22

Cus Genova 1 – Vespe Cogoleto 5-22

Vespe Cogoleto – Imperia 22-12

Nella foto: Cus Genova contro Province dell’Ovest Under 16