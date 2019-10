Ruba un rolex da 4 mila euro con il trucco dell’abbraccio, arrestata 22 enne. Le indagini della polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha sottoposto ha arrestato una cittadina romena di 22 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

A seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, infatti, sono stati raccolti a carico della donna gravi elementi di responsabilità in relazione ad un furto con destrezza commesso sabato 28 settembre scorso in via Quinto.

Nell’occasione la donna ha avvicinato un 79enne con il pretesto di chiedergli un’informazione stradale; al termine di una breve conversazione lo ha abbracciato, fingendo di volerlo ringraziare, in realtà sottraendogli dal polso sinistro un orologio Rolex mod. Oyster Perpetual del 1967, del valore approssimativo di 4000 euro, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura condotta da un complice, al momento in corso di identificazione.

La donna è stata rintracciata intorno alle ore 11:15 di mercoledì scorso in via Quinto, subito dopo aver tentato vanamente di derubare, con la medesima tecnica, un altro anziano.

Determinanti per il buon esito delle indagini il contributo ricostruttivo della vittima nonché l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona di commissione del reato.