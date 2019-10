Rowing Club Genovese, una raccolta fondi per Hong Kong

Genova. Il Rowing Club Genovese si prepara per i campionati mondiali di Coastal Rowing che si svolgeranno ad Hong Kong da venerdì 1 a domenica 3 novembre.

Per farlo al meglio la società e i suoi atleti, reduci e uscenti vittoriosi dai campionati italiani di Coastal Rowing, fanno appello alla passione per questo sport, da parte dei canottieri e non, chiedendo un aiuto per le spese del viaggio e della regata che li vedrà protagonisti ai Mondiali di Hong Kong.

La società e i suoi atleti rivolgono un grazie sentito a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa, nella speranza di riuscire a realizzare al meglio questo sogno.

