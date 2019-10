Rossiglione, parcheggi rosa per donne in gravidanza. “Un piccolo gesto di grande civiltà”

Rossiglone. Due stalli di parcheggio riservati alle donne in gravidanza sono stati predisposti dal Comune di Rossiglione per le due borgate che compongono il paese della valle Stura.

Ad annunciarlo la sindaco Katia Piccardo, postando sui social network le foto dei nuovi parcheggi rosa, con il motto: “Precedenza per chi aspetta la vita”.

“Un gesto di civiltà che a noi costa poco ma che per le future mamme può significare molto”, ha commentato, ricordando come da oggi gli abitanti di Rossiglione avranno la possibilità “di dedicare un’attenzione, una cortesia alle concittadine in dolce attesa ed alle neomamme”