Rossiglione, il gatto Matisse salvato dai vigili del fuoco tra il fango di via Airenta

Rossiglione. Ieri sera sono dovuti fuggire in fretta e furia la signora Luisella e il marito. Abitano come tanti altri nel condominio di via Airenta a Rossiglione, evacuato a causa di una gigantesca frana.

Solo questa mattina la signora Luisella ha potuto riabbracciare il suo Matisse.

Il gatto, un bellissimo gatto europeo, è stato salvato poco fa dai vigili del fuoco.

E’ spaventato e avvolto in una coperta, ma felice di poter ritrovare la sua padrona che racconta piangendo: “Ieri sera ci è entrata la frana nel bagno e in camera e non lo trovavamo più”. “Vedete come trema – dice in lacrime ma felice – ma è vivo”.