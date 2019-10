Rivolta in Cile, gli ex esuli della dittatura contro Piñera: “El pueblo unido jamás sera vencido”

Genova. Cantano “El pueblo unido jamas sera vencido”, canzone di Sergio Ortega, composta al tempo della presidenza Allende e poi divenuta simbolo della lotta per il ritorno alla democrazia in Cile dopo il golpe di Pinochet i cileni residenti da anni a Genova che questa sera sono scesi in piazza per protestare contro la situazione nel loro Paese.

Dopo una rivolta di studenti, formalmente per un aumento del prezzo dei trasporti pubblici ma in realtà, che è in realtà una protesta contro le diseguaglianze sociali, il presidente Piñera ha messo in campo i militari e il bilancio a pochi giorni dall’inizio della protesta conta già 13 morti, oltre alle violenze in piazza e allo stato di coprifuoco.

“Il presidio nasce perché noi che abbiamo vissuto la dittatura in Cile sappiamo cosa vuol dire quando i militari escono in strada e quando viene dichiarato lo stato di emergenza – racconta Gino Mirabelli, che dal Cile è fuggito proprio a causa della dittatura – non vengono rispettati i diritti umani, si cominciano a sequestrare e uccidere le persone. Oggi i giovani sono stanchi di 40 anni di liberismo puro, non sono certo i 30 pesos di aumento dei mezzi pubblici”.

Musica, tamburi, bandiere e cartelli contro il presidente e la “sua guerra” per i circa 200 cileni che si sono ritrovati in piazza De Ferrari, perché per molti di loro questa situazione ricorda pesantemente il passato da cui sono fuggiti negli anni Settanta: “Sono una donna che ha vissuto il 1973 – aggiunge Marlene Torres – quando i miei amici scomparivano nel nulla. Crediamo che il popolo oggi stia tutti in quegli studenti, nei lavoratori, nei professori che oggi protestano. Per questo chiedo all’Onu un intervento a sostegno del popolo cileno”.